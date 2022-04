che, alla mattina a scuola, riportavano sui loro disegni nel quali il protagonista era l’orco nero e cattivo. Non più un orco nero e cattivo, ma macchine che lanciavano razzi, fucili che sparavano, bombe che esplodevano, città che venivano giù come castelli di carte. Non era la play station. Non ea un racconto di fantascienza. Era la cronaca vera frutto dell’umana follia. E oggi, dopo due mesi, i volti dei bambini di tutto il mondo sono tristi e terrorizzati.Lo spettacolo dell’Universo che palpita e il volto della luna che sorride infondono serenità e spingono a fare sogni tranquilli. Raccontiamo allora ai bambini di tutto il mondo che, questa mattina, dalla base spaziale americana di Cap Canaveral è partita l’astronave con a bordo, tra gli altri, la scienziata italiana Samanthagiunta alla sua seconda missione nello spazio.Dell’equipaggio fanno parte anche tre russi che lassù, a differenza di quel che accade qu sotto, non sono i “cattivi”. Bene, raccontiamo ai bambini di tutto il mondo, che la prossima volta “Astrosamatha” li porterà con sé. Vista da quel punto di osservazione la Terra è sempre bella come i sogni che faranno i nostri piccoli.