Viktor Kovalenko, neo acquisto dell'Atalanta, parla al canale YouTube del club orobico: "Cosa penso di Bergamo? È una città molto bella e anche tranquilla. Mi piace molto. Sono arrivato con qualche giorno d'anticipo e sono contento perché non stavo nella pelle".



"Avevo parlato con Malinovskyi prima di firmare? Sì, abbiamo parlato molto prima di decidere. Mi ha raccontato com'è qua in generale e lui mi ha sempre parlato di tutto positivamente".



SUI TIFOSI DELL'ATALANTA - "So che sono grandi appassionati e che sostengono la squadra sempre e ovunque. Non vedo l'ora di vederli. Spero che questa situazione si risolva al più presto per poterli conoscere allo stadio".