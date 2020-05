Tanto elogiata per il suo tridente d'attacco, il più prolifico del campionato, l'Atalanta ha nella difesa il suo tallone d'Achille. il gioco di mister Gian Piero Gasperini infatti, molto offensivo e votato al rischio, fa incassare alla Dea qualche gol di troppo. Per questo urgono rinforzi e patron Antonio Percassi è pronto a sborsare anche 12 milioni di euro per averlo: si tratta di Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcão, centrale classe ’96 in forze al Galatasaray.



LA DEA DEVE ALZARE LA POSTA- Stando a quanto riporta Sporx.com, la società bergamasca infatti avrebbe già presentato settimana scorsa l'offerta di 12 milioni, ma il club turco avrebbe tergiversato. Il giovane difensore infatti varrebbe di più, tra i 16 e i 17 milioni.