L'Atalanta ha segnato 116 gol in questa stagione, ma nessuno porta la firma di un calciatore italiano. Il club bergamasco continua a pescare sul mercato estero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono in arrivo l'esterno destro kosovaro Mergim Vojvoda dallo Standard Liegi e l'attaccante esterno/trequartista russo Aleksej Miranchuk del Lokomotiv Mosca, che ha un prezzo più avvicinabile rispetto a quelli di Boga e Berardi del Sassuolo.



Le piste alternative portano all'argentino Franco Cervi del Benfica, al nigeriano Emmanuel Dennis del Bruges. O, parlando di centrocampisti, al belga Orel Mangala dello Stoccarda. L'altro nome italiano è quello di Florenzi.