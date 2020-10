Sono 22 i nerazzurri convocati da mister Gian Piero Gasperini per Midtjylland-Atalanta, gara della prima giornata del Gruppo D di UEFA Champions League 2020-2021 in programma domani alle ore 21 alla MCH Arena di Herning.



Come si evince dalla lista pubblicata sul canale ufficiale Atalanta.it, all'appello mancano gli infortunati Pierluigi Gollini, Mattia Caldara e Ruslan Malinovskyi. Alla volta della Danimarca partiranno però i giovani Boris Radunovic, Matteo Ruggeri e Matteo Pessina.



I CONVOCATI-

1 Boris Radunović

2 Rafael Toloi

6 José Luis Palomino

7 Sam Lammers

8 Robin Gosens

9 Luis Muriel

10 Alejandro Darío Gomez

11 Remo Freuler

15 Marten de Roon

17 Cristian Romero

19 Berat Djimsiti

26 Johan Mojica

27 Fabio Depaoli

31 Francesco Rossi

32 Matteo Pessina

33 Hans Hateboer

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

59 Aleksej Miranchuk

72 Josip Iličić

88 Mario Pašalić

91 Duván Zapata