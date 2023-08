L'Atalanta macina gol contro la Pergolettese. Nell'amichevole in scena questo pomeriggio la squadra di Gasperini ha superato la formazione lombarda per 3-0, grazie ai gol di Zapata, Muriel e al primo gol di Scamacca. Esordio con gol per il nuovo centravanti orobico, che ha anche stampato un tiro sulla traversa.