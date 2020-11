Tre assenze pesanti e altre tre pedine titolari in dubbio per la partita di domani sera contro il Verona, alle 20.45 al Gewiss Stadium. Assente, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, Ruslan Malinovskyi, ancora in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 nella nazionale ucraina. Out anche l'esterno destro Fabio Depaoli, alle prese con l'elongazione all'adduttore, e il difensore Mattia Caldara, che sta recuperando dall'operazione al tendine rotuleo.



GOSENS- Ma a pagare più caro il prezzo di Anfield, sono l'esterno sinistro Robin Gosens e il difensore Cristian Romero. Quello messo peggio è proprio l'ala goleador, come riporta L'Eco di Bergamo, che era uscito dal campo dolorante per aver rimediato un problema al ginocchio sinistro. I controlli hanno escluso lesioni, si tratta di un movimento che ha stressato i collaterali, ma finché il numero 8 avvertirà dolore non potrà tornare in campo.



PASALIC E ROMERO- Mario Pasalic invece, che ha già saltato la gara di Liverpool per un'infiammazione all'osso pubico, saprà solo oggi pomeriggio se potrà essere della partita. Infine, Romero sarà valutato in giornata per il vecchio fastidio all'adduttore tornato a farsi sentire già nel finale di partita contro i Reds. In caso di forfait di tutti e tre i nerazzurri, Matteo Ruggeri, Aleksey Miranchuk e Luis Palomino saranno le alternative pronte a giocare dal 1'.