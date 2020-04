Accadde proprio oggi trent'anni fa: quel famoso 8 aprile del 1990 allo stadio di Bergamo si verificò un episodio passato alla storia che valse poi il secondo e ultimo Scudetto conquistato dal Napoli nella sua storia. Nell'anno dei Mondiali in Italia infatti, Napoli e Milan divertivano gli appassionati grazie a un testa a testa entusiasmante ai vertici della classifica di Serie A.



BOLOGNA BEFFATO- Nel 31esimo turno di campionato il Milan gioca a Bologna e, sopra di un solo punto ai campani, non perde soltanto perché a pochi minuti dal fischio finale il direttore di gara Lanese non vede la palla gol di Marronaro oltrepassare la linea di porta.



LA MONETINA DELLA VITTORIA- Ma il fatto più grave accadde proprio a Bergamo, nel vecchio Brumana rinominato oggi 'Gewiss Stadium', quando una monetina colpì in pieno il giocatore del Napoli Alemao che si accasciò a terra mentre il massaggiatore Carmando gli intimava di buttarsi fuori. Il pareggio a reti bianche, dopo il ricorso presentato dalla società partenopea, si trasformò così nella vittoria a tavolino del Napoli, un trionfo poi rivelatosi decisivo per il sorpasso in classifica e la conquista dello Scudetto.