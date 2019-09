Manca solo una settimana ormai al primo appuntamento con la storia per l'Atalanta, che alle 21 del 18 settembre ascolterà quella musichetta allo stadio di Zagabria, contro la Dinamo. Nonostante giocatori e allenatore siano per il momento concentrati solo sull'impegno a Marassi-domenica alle 12.30 contro il Genoa- la società Atalanta ha iniziato a comunicare date e orari dei prossimi appuntamenti europei.



ALLENAMENTO E CONFERENZA- In particolare, martedì 17 settembre, alle ore 18.30 è previsto l'allenamento ufficiale della squadra bergamasca al Maksimir Stadium di Zagabria. I primi 15' di preparazione saranno aperti ai media. La conferenza stampa di mister Gian Piero Gasperini avrà luogo invece mezzora prima, alle 18, presso la sala di conferenza del Maksimir Stadium.