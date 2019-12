Non è na novità, ma già negli ultimi tre anni-sì, proprio quando la Dea di mister Gasperini ha iniziato a cavalcare campionato e classifica- l'Atalanta sta andando molto meglio fuori casa che tra le mura amiche. Per diversi motivi, a cominciare dal fatto che al Gewiss Stadium per sette volte non ha potuto giocare ed ha dovuto sentirsi a casa a Reggio Emilia prima e a Milano ora. Poi perché i tifosi nerazzurri non hanno mai fatto mancare il loro supporto, tanto che spesso si sentono più i loro inni di quelli 'casalinghi': lo dimostrano le migliaia di persone oggi a Bologna, molte delle quali reduci dalla lunga trasferta a Kharkiv.



Cosa non ha funzionato allora questo pomeriggio? Quel duplice tallone d'Achille che da mesi dilania la Dea ma che si palesa solo quando i più forti sono costretti a guardare la partita dalla tv. Stiamo parlando da una parte degli errori difensivi, troppi, e dall'altra delle occasioni da rete mancate proprio all'ultimo passaggio, infinite. Senza Zapata, Ilicic e Gomez sono emerse tutte le manchevolezze di Malinovskyi-che comunque un bel gol l'ha fatto- e Pasalic, incapaci di sfruttare le grandi occasioni da rete.



Così come l'inesperienza di Barrow sotto porta, lento e prevedibile, almeno tanto quanto Colley nei tiri da fuori. La difesa poco poteva fare contro un Palacio-Orsolini più scatenati che mai, ma lasciarli liberi di girovagare è un errore troppo pesante. Che la Dea ha pagato con la prima sconfitta stagionale fuori casa e un Parma che adesso la punta a -4.