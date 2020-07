L'Atalanta non si ferma più, anche la Champions- a +12 dalla quarta e a 9 gare dal termine- le sta stretta. Per questo l'obiettivo della società nerazzurra adesso, dopo aver blindato la qualificazione e pronta a giocarsi il tutto per tutto alle Final Eight, è di riprendere il campionato 2019/2020 a settembre con un traguardo ben più ambizioso: lo scudetto.



RINFORZI SUL MERCATO - Per lottare con la Juve però la Dea, che ha rinnovato i contratti di tutti i suoi Big, deve anche rinforzarsi con due nomi di spessore per la difesa e il centrocampo. Come spiega Sky Sport, sulla lista di mercato nerazzurra sono impressi i nomi di Alessandro Florenzi e Marcos Senesi.



FLORENZI - Il primo, già contattato a gennaio e in prestito al Valencia, arriverebbe tra qualche settimana a Bergamo solo se Gollini dovesse partire verso la Capitale. L'obiettivo è uno scambio alla pari tra il terzino e il portiere con una doppia plusvalenza per i due club visto che a bilancio i due giocatori risultano quasi a zero milioni. ​



SENESI - Il secondo, il centrale mancino classe 1997 Marcos Senesi del Feyenoord, è stato il miglior difensore dell'ultima Eredivisie. ​C'è in ballo con la Dea una possibile operazione da 12 milioni di euro più bonus. Sulle sue tracce anche Inter, Getafe e Siviglia.