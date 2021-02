Squalifiche e infortuni stanno minando non poco l'equilibrio appena ritrovato dall'Atalanta che, dopo la vittoria sul Napoli e la finale di Coppa Italia raggiunta, ha riconquistato entusiasmo e fiducia per tornare a lottare per un posto Champions anche in campionato.



INDIFESA- Questa volta sarà Rafael Toloi a dover scontare un turno di squalifica e a rimanere fuori dalla lista dei convocati. Nonostante il ritorno di Mattia Caldara e le ultime prestazioni ben al di sotto della sufficienza di José Luisa Palomino, è probabile che sia ancora il turno dell'argentino di partirà titolare insieme al rientrante Cristian Romero e al collega Berat Djimsiti.



ALI ROTTE- Problemi anche sulla fascia destra: Hans Hateboer è ancora fuori e stenta a recuperare in breve tempo, non ci sarà nemmeno nell'importantissima gara del 24 febbraio contro il Real Madrid. Anche il suo sostituto naturale però, Joakim Maehle, è in dubbio dopo aver tolto i punti di sutura al piede. Sulla corsia destra potrebbe quindi essere di nuovo la volta di Bosko Sutalo, il duttile classe 2000 che non aveva deluso contro il Napoli, mentre a sinistra ci sarà Gosens e in mezzo a loro de Roon e Freuler.



TRIDENTE- Incognita nel tridente, bisognerà capire se mister Gasp lancerà le seconde linee (Miranchuk, Malinovskyi, Lammers) o se, fatto più probabile vista l'importanza di raggranellare 3 punti in campionato e la settimana che separa poi la Dea dall'altra partita contro i partenopei, riconfermerà il tridente classico e ben rodato con Pessina, Ilicic e Zapata.