Tredici gol fatti e nove punti: si presenta da capolista dell'attacco e della temporanea classifica di Serie A l'Atalanta sabato pomeriggio al San Paolo. Se Gennaro Gattuso si trova tra le mani una squadra rinnovata e plasmata dalla sua impronta, il tecnico Gian Piero Gasperini potrà godere di nuovi assi nella manica.



2X1- E che assi, dal momento che rispondono al nome di Josip Ilicic e Aleksey Miranchuk. Entrambi fantasisti, entrambi dal sinistro micidiale, entrambi che scalpitano per inserirsi nel tridente delle meraviglie. Sono uno l'alter ego dell'altro e sabato, come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno molto probabilmente convocati entrambi per il Big match d'alta classifica.



LE 7 MERAVIGLIE- Non solo: l'ex Lokomotiv Mosca potrebbe già collezionare qualche minuto nell'ultimo spezzone della gara e, se all'esordio farà come Sam Lammers, la partita non potrà dirsi chiusa fino alla fine dell'extra time. Con Lammers, Luis Muriel, Papu Gomez, Duvan Zapata, Ruslan Malinovskyi e i due rientranti, mister Gasperini ha la bellezza di ben sette pedine a disposizione per il suo tridente. Qualcuno giocherà al San Paolo, gli altri sono pronti per la prima in Champions, mercoledì sera contro il Midtjylland a Herning.