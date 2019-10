Mercoledì, al San Paolo, il Napoli ospita l'Atalanta, nel match clou del decimo turno. Nelle ultime settimane i nerazzurri di Gasperini hanno raggiunto e scavalcato gli azzurri, ai quali va però il favore degli analisti, che collocano l'«1» a 1,95. Identiche le quote per la «X» e il «2» bergamasco, dati a 3,65. L'Atalanta in campionato viaggia a una media di poco superiore ai tre gol a partita, ma concede di solito occasioni anche agli avversari (14 reti incassate): probabile una gara da Over, a 1,50, alto l'Under a 2,40. I precedenti al San Paolo non lasciano tranquillo Ancelotti: lo scorso anno l'Atalanta ha vinto 1-2 in campionato e due stagioni fa ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia con lo stesso punteggio. Per la cronaca, il terzo 1-2 della serie si gioca a 11,25.