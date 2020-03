Niente da fare, nonostante non debba sottoporsi a nuovi esami, il brasiliano Toloi non ce l'ha fatta a partire con la squadra alla volta di Valencia: l'aereo è già partito ma a bordo non c'era il difensore brasiliano, ancora alle prese con la lesione al flessore. Insieme ai diciannove giocatori della prima squadra convocati, c'è anche il baby Colley.



PROBABILE- La probabile formazione vede con certezza Gollini in porta, a questo punto Djimsiti, Caldara (al posto di Toloi) e Palomino in difesa, Castagne o Hateboer sulla fascia, de Roon, Freuler e Gosens a centrocampo e uno tra Pasalic e Zapata in avanti con Gomez e Ilicic. Solo due dubbi quindi per mister Gasperini alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions.