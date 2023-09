Ospite d'eccezione agli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia il c.t. dell'Italia Luciano Spalletti. L'allenatore della Nazionale ha assistito alla seduta di lavoro dell'Atalanta e poi si è fermato a parlare con staff, dirigenti e mister Gasperini. Sotto speciale osservazione, oltre ai 'suoi' Toloi e Scalvini, anche Scamacca e Zappacosta, che sognano un ritorno in azzurro.



Sogna invece un esordio in campo in nerazzurro El Bilal Touré, l'acquisto più caro della storia del club che ha appena iniziato la lunga riabilitazione Zingonia: c'è ottimismo, si spera di recuperarlo già a dicembre.