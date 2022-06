E' iniziata questa mattina alle ore 10 la seconda fase di prelazione degli abbonamenti in casa Atalanta, riservata agli abbonati 19/20 per l'ex Tribuna UBI/Giulio Cesare - adesso Tribuna Rinascimento - nella quale si può scegliere un posto oppure il cambio negli altri settori. I pass già staccati - con il dato aggiornato a ieri alle ore 20 - sono 7.125. La terza fase di prelazione - dedicata al cambio di posto e settore per gli abbonati - verrà compresa tra il 26 e il 29 giugno, mentre dal 2 luglio scatterà la vendita libera.