Atalanta, accelerata del Torino per Bakker

L'esempio Zortea sembra aver convinto del tutto Bakker. Appena preso in prestito secco dal Frosinone, ha fornito l'assist della vittoria. Ora anche l'altro esterno sinistro dell'Atalanta, l'olandese Bakker ex Psg, ha deciso di rendersi utile altrove.



A Bergamo non ha mai rodato e si è fermato a 328' in 12 presenze, subentrato 9 volte su 12. Nei giorni scorsi però la sua trattativa era in stallo: l'olandese era indeciso se portare i bagagli a Monza o a Torino. Nelle ultime ore però i granata hanno spinto la trattativa, vista la grande necessità di un esterno sinistro. Si sta trattando per la formula del prestito secco fino a giugno, quando l'Atalanta lo potrà cedere, una volta rio-valorizzato, ai 10 milioni spesi la scorsa estate. Mancano gli ultimi dettagli ma presto potrebbe arrivare l'ufficialità.