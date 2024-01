Atalanta, accelerata per James

Acquisti mirati e calibrati. L'Atalanta si è affacciata al mercato di riparazione invernale preparata a due colpi. Mentre Tony D'Amico si muoveva col suo ex Verona per chiudere per Hien prima del gong d'inizio Capodanno, Congerton convinceva il Birmingham a cedere il centrocampista 19enne Jordan James per poco più di 5 milioni di euro.



Il club inglese ha bisogno di vendere, mentre la squadra nerazzurra necessita di un vice de Roon/Ederson per lasciare partire Adopo alla Salernitana, probabilmente insieme a Palomino. Prevista un'accelerata nei prossimi giorni.