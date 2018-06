Secondo Sky Sport, Atalanta e Roma hanno raggiunto un accordo per il passaggio in nerazzurro dell'attaccante classe '98 Marco Tumminello. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche. Il costo dell'operazione è di 5 milioni di euro, col diritto di recompra fissato a 10 milioni nel caso in cui fosse esercitato al termine della prossima stagione, 13 da quella successiva.