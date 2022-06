Colpo dell'Atalanta, che ha di fatto chiuso l'arrivo dalla Salernitana di Ederson. Il centrocampista brasiliano classe 1999, autore di due gol nella seconda parte dell'ultima stagione (era arrivato a Salerno a gennaio dal Corinthians) volerà a Bergamo in cambio di 15 milioni di euro. Nell'affare entrerà Matteo Lovato, l'anno scorso a Cagliari. Il difensore si trasferirà all'Arechi con la formula del prestito secco, per chiudere la trattativa manca solo l'accordo economico tra Lovato e la Salernitana, ma non sono previste complicazioni.