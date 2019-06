Come riporta il Novantesimo, l’Atalanta sta sondando il mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per la Champions League. Un mix di esperienza e sfrontatezza. Per quanto riguarda la prima caratteristica, la società bergamasca ha messo nel taccuino il centrocampista Riccardo Montolivo, in uscita dal Milan, e l’attaccante Fernando Llorente del Tottenham. Per quanto concerne la seconda caratteristica, emergono i nomi di Skov, attaccante danese classe 1996 del Copenhaghen, e Marcao, difensore brasiliano classe 1996 del Galatasaray.