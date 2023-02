Il mercato di gennaio si è appena concluso. Una sessione, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, che non ha regalato particolari colpi in entrata. Anzi, a far discutere e tenere tutti col fiato sospeso fino al gong del 31 gennaio - e anche oltre - sono state soprattutto le operazioni in uscita. Cessioni consumate, come quella di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray, e altre che alla fine non si sono realizzate o sono semplicemente state rimandate di qualche mese, come l'addio di Milan Skriniar all'Inter, con destinazione Paris Saint-Germain.Anche in questo caso la tentazione principale si chiama. Prima il, con Fabio Paratici che lo portò alla Juventus ed è un suo grande estimatore, e poi, soprattutto, ilhanno provato a strappare il centrale alla Dea, senza riuscire però a convincere tutte le parti in causa. C'è stata poi. Primi contatti avviati e undi riscatto raggiunto, il tutto in attesa di approfondire una volta ci fosse stata la reale necessità del club del presidente Zhang di prendere un altro difensore. Un'ipotesi che è sfumata per gennaio, ma tornerà d'attualità la prossima estate: Demiral-Inter è una pista pronta a riscaldarsi nuovamente.