Prime parole da nuovo giocatore dell'Atalanta per, che si presenta così: "Devo ringraziare il Torino, è il club che mi ha fatto conoscere al calcio italiano. Sono riconoscente verso di loro, l'Atalanta è un grande club. Quando si è interessata a me non ho avuto nessun dubbio, è un'opportunità che può farmi crescere e far fare un salto di qualità. Il mister Juric è stato secondo di Gasperini, il sistema di gioco è un po' simile, è vero. Ma ogni allenatore è diverso, con Juric ho imparato tanto e sono migliorato in tutto. Sono molto contento di potermi allenare con Gasperini, uno dei più bravi in Italia. Tutti i giocatori vorrebbero essere allenati da lui"."Le mie caratteristiche?. Giocherò dove mi dirà Gasperini"."Quando giochi in una squadra forte giochi con giocatori forti, per me è una fortuna.Sono pronto per giocare anche in Europa League, sarà fantastico per me. Cosa ti ha colpito dell'Atalanta? Una squadra tosta, talmente forte e organizzata che sa cosa fare. Veramente difficile da affrontare. Ho visto la città, è veramente bella.Hai un centrocampista di riferimento?, non ho un particolare nome di riferimento. Giocare in Serie C hai un cambio di step, capisci veramente la differenza dal campionato Primavera. Spero di aiutare la squadra sia in campionato che in Europa,, essendo carichi subito.Non posso prevedere il futuro,. Dove mi mette starò, spero di aiutare la squadra a vincere.E' arrivata l'opportunità e sono strafelice di essere qui. Sono pronto., ma l'importante è sfruttare in toto le mie caratteristiche”.