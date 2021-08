Intervistato da fcinter1908.it, Fernando Schena, agente dell'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, è tornato a parlare dell'interesse dei nerazzurri per il giocatore colombiano: "Al momento non ci sono offerte. Neanche l'Inter ha presentato un'offerta per Duvan. Ovviamente la possibilità Inter interessa a Zapata, ma ora non c'è nulla".