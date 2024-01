Atalanta ai ferri corti con Musso: il portiere argentino chiede la cessione

ADG

L'Atalanta e Juan Musso sono ai ferri corti. Il portiere argentino classe 1994, che negli ultimi tempi ha perso il posto da titolare tra i pali dei bergamaschi, ha infatti incontrato la società per chiedere la cessione, non contento del minutaggio riservatogli dal tecnico Gian Piero Gasperini durante le scorse settimane: riserva in Serie A e riserva anche in Coppa Italia, visto che in occasione della sfida dell'Olimpico contro la Roma e di quella di Milano contro il Milan il titolare è stato Marco Carnesecchi.



L'ex Udinese resta di fatto ancora davanti all'ex Cremonese per quanto riguarda le presenze, 16 a 10 totali, ma in campionato ormai la differenza è minima, 10 a 9, e soprattutto la volontà comune di tecnico e società è quella di lanciare definitivamente il classe 2000, che ha giocato cinque delle ultime sei gare ufficiali, sta ottenendo continuità ed è in ottime condizioni.



A fronte di questa situazione, visto anche quanto ha in mente Gasperini, Musso ha deciso di chiedere all'Atalanta di poter partite, come confermato anche dagli ambienti vicini al 29enne, che vuole giocare con continuità: Tony D'Amico e Lee Congerton però dovranno trovare un numero 12 di sicura affidabilità che possa essere in ballottaggio con Carnesecchi, prima di dargli l'ok per la partenza, situazione non semplice soprattutto a gennaio. Su Musso, 17 gol subiti e 7 clean-sheet finora, ci sarebbero alcuni club esteri, tra Liga spagnola e Turchia, col Galatasaray molto attento al suo futuro: l'incontro tra il suo agente e i Percassi è la conferma di questa decisione ormai irrevocabile.