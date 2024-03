Atalanta ai quarti di Europa League se... tutte le combinazioni

L'Atalanta rientra dal Portogallo con un 1-1 che lascia tutto aperto per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League:. Scamacca ha risposto al gol di Paulinho, le due squadre si giocheranno la qualificazione nella gara di ritorno a Bergamo in programma giovedì 14 marzo alle ore 21.- La squadra di Gasperini è determinata a passare il turno per continuare a sognare di conquistare il primo trofeo internazionale nella storia del club. Step by step: il prossimo passo è la qualificazione ai quarti di finale, per la quale d(la regola dei gol in trasferta non esiste più). In caso di sconfitta l'Atalanta sarà fuori e passerà il turno lo Sporting.- Se l'Atalanta dovesse passare il turno è impossibile stabilire chi sarà l'eventuale prossima avversaria dei nerazzurri in Europa League, non si saprà neanche dopo la fine di tutte le gare di ritorno degli ottavi.(subito dopo quello della Champions League), durante il quale verranno decisi i quarti di finale e si sapranno anche gli eventuali incroci per le due semifinali.