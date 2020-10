Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Champions League pareggiata dai lancieri contro l’Atalanta, che è riuscita a rimontare i due gol nella ripresa: “Tantissimi complimenti all'Atalanta, sono contento che abbiamo lottato dopo un brutto inizio ma poi dovevamo chiudere la partita sul 2-0, la devi chiudere se vuoi andare avanti in Champions League, ma ogni tanto eravamo troppo disordinati, comunque ci sono state occasioni per entrambe le squadre".



PRIMO TEMPO/RIPRESA- "Prima del gol subito c'era l'occasione di chiuderla, forse la palla doveva passare da Traoré ma ci mancava il controllo e la calma, dovevamo essere pazienti sui loro pressing".



NERES E ANTONY- “Per un periodo ho cambiato le loro posizioni, Antony sulla destra ha grande profondità, sono due giocatori veloci sulle fasce. Quello su Antony era un brutto fallo ma sembra che stia bene, non era gravissimo".



TRAORE'- "E' stato bravissimo, l'anno scorso era un ragazzino ma stasera ha giocato molto bene, ha creato, fatto gol, ha trovato il rigore, ottima punta di appoggio. Ha meritato il posto da titolare, la sua qualità serviva stasera".



SASSO CONTRO IL PULLMAN- "Anche in Olanda e all'estero sono cose che succedono, ci sono i fuochi d'artificio e queste cose succedono".