L'Atalanta deve ancora piazzare Miranchuk, il fantasista russo che il Torino ha scelto di non riscattare a fine campionato.



La società granata ha riattivato i contatti con l’Atalanta ma non vorrebbe spendere i 12 milioni richiesti dalla squadra bergamasca che però non intende fare sconti. L’affare potrebbe chiudersi attorno ai 10 milioni di euro lavorando su bonus e percentuali.