Questa mattina la banda di mister Gian Piero Gasperini si è data appuntamento a Zingonia per prepararsi in vista della gara contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium. I nerazzurri affronteranno i neroverdi per difendere il secondo posto in classifica conquistato nell’ultimo turno grazie al successo sul Bologna.



CONFERENZA IN ANTICIPO- Nessuno ha lavorato a parte, i giocatori sono tutti a disposizione di mister Gasperini. Il canale ufficiale Atalanta.it fa sapere che domani, venerdì 30 aprile, la preparazione proseguirà con un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Il tecnico di Grugliasco, che solitamente viene intervistato dalla stampa presente a Zingonia alla vigilia della partita, non parlerà sabato 1 maggio, bensì domani ai microfoni della società, che poi provvederà a pubblicare la video intervista sul proprio sito.