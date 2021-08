L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata in campo al 'Centro Bortolotti' di Zingonia per preparare la prima sfida di campionato, sabato sera a Torino contro i granata di Juric. La squadra nerazzurra, reduce dalla sconfitta in amichevole contro la Juventus, è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato contro i bianconeri, insieme a Miranchuk, ha svolto una normale seduta; chi non ha disputato l'amichevole, invece, ha sfidato la Primavera di Brambilla. Ancora a parte il colombiano Zapata, assente Hateboer.