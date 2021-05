Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la finale della TIMVISION Cup contro la Juventus, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio alle 21.



KOVALENKO KO- L'unico giocatore ancora ai box, quindi a forte rischio per mercoledì sera, è il centrocampista Viktor Kovalenko. Domani, martedì 18 maggio, ultima seduta al Centro Bortolotti (a porte chiuse) prima della partenza per Reggio Emilia.