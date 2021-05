L'Atalanta si è ritrovata oggi a Zingonia per preparare la partita contro il Parma, in programma domenica alle 15 al Tardini: tutti i giocatori si sono allenati al Centro Sportivo Bortolotti agli ordini di mister Gian Piero Gasperini eccetto il capitano Rafael Toloi, che ha lavorato ancora a parte a causa di una lesione di lieve entità al flessore destro.



PALOMINO- Il difensore non recupererà di certo per la gara di Parma, al suo posto scenderà in campo José Luis Palomino, che comporrà la retroguardia insieme a Djimsiti e a Romero. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, domani, giovedì 6 maggio, è in programma un’altra seduta mattutina, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.