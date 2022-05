Fortunatamente per l'Atalanta, attesa da una gara tanto decisiva per l'Europa quanto ostica sul campo di San Siro contro il Milan capolista a un passo dallo scudetto, tra i tre infortunati a Zingonia non rientrano Zapata, Palomino e Scalvini. I tre si erano appena ripresi, col grosso rischio di un'ennesima ricaduta, per fortuna di mister Gasperini già scongiurata. Hanno lavorato in gruppo insieme ai compagni, come ieri, e si candidano per una maglia da titolare contro i rossoneri.



Ad alzare bandiera bianca il vice di Musso, Sportiello: i 30 anni compiuti ieri si fanno sentire, e una lombosciatalgia l'ha costretto al riposo. Out anche Toloi e Pezzella, che hanno concluso in anticipo la loro stagione a causa degli infortuni.