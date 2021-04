In attesa dell'esito del tampone di controllo a cui è stato sottoposto il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, risultato positivo al ritorno dall'esperienza in azzurro, la banda di mister Gian Piero Gasperini ha ripreso ad allenarsi a Zingonia in vista della sfida diretta d'alta classifica.



I nerazzurri affronteranno la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 18 aprile alle 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento mattutina al Centro Bortolotti: nerazzurri tutti disponibili e in gruppo tranne l'ala destra Hans Hateboer, che ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio. Domani, venerdì 16 aprile, è in programma un allenamento ma al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.