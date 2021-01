Dopo il cenone di San Silvestro trascorso con le proprie famiglie in casa, i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini si sono dati appuntamento questo pomeriggio per svolgere il primo allenamento del 2021 al Centro Bortolotti di Zingonia. Il tecnico di Grugliasco ha diretto una seduta pomeridiana in preparazione alla partita contro il Sassuolo, in programma domenica 3 gennaio al Gewiss Stadium alle 15 per la 15ª giornata della Serie A TIM 2020/2021.



TOLOI E PASALIC- A svolgere un programma di lavoro differenziato, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, Mario Pašalić, reduce dall'intervento all'ernia, e Rafael Toloi, alle prese con problemi ai flessori. Domani, sabato 2 gennaio, è prevista una rifinitura al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse.