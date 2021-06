Appena arrivato, il neo tecnico del Verona Eusebio Di Francesco avrebbe già messo alcune cose in chiaro con il ds di casa Tony D'Amico. Allievo di Zeman, a mister Di Francesco piacciono le catene laterali e per questo, secondo quanto riporta L'Arena, la società scaligera avrebbe già intavolato un chiacchiericcio con l'Atalanta per il difensore- all'occorrenza anche ala sinistra- Matteo Ruggeri, classe 2002.