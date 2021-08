ATALANTA-ALESSANDRIA 7-1 (all’intervallo 4-1)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso (14’ s.t. Sportiello); Lovato (1’ s.t. Djimsiti), Demiral (14’ s.t. Toloi), Scalvini (14’ s.t. Palomino); Ghislandi (dal 1’ s.t. Maehle), Delprato (1’ s.t. Pessina), Pašalić (14’ s.t. Freuler), Pezzella (1’ s.t. Gosens); Miranchuk (1’ s.t. Zapata), Iličić (14’ s.t. Malinovskyi); Piccoli (1’ s.t. Muriel). All. Gasperini.



ALESSANDRIA: Russo, Mantovani (19’ p.t. Cosenza), Benedetti (14’ s.t. Blondett), Parodi (14’ s.t. Mora), Mustacchio, Ba Abou (14’ s.t. Eusepi), Casarini, Beghetto, Orlando, Arrighini, Marconi (26’ p.t. Corazza). All. Longo.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Assistenti: Andrea Zingarelli di Siena e Niccolò Pagliardini di Siena.



Marcatori:13’ p.t. Scalvini (AT), 20’ p.t. Ilicic (AT), 30’ p.t. Pasalic (AT), 43’ p.t. Arrighini (AL), 44’ p.t. Ilicic (AT), 6’ s.t. Muriel su rigore (AT), 11’ s.t. Gosens (AT), 37’ s.t. Toloi (AT).



Assist: 20’ p.t. Miranchuk (AT), 37’ s.t. Zapata (AT).