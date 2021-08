Fischio d'inizio alle ore 17, Atalanta-Alessandria servirà al tecnico Gasperini per testare le gambe dei nuovi arrivati. Scelte tecniche interessanti per il mercato: tridente titolare formato da Miranchuk, Ilicic e Piccoli.



ATALANTA (3-4-2-1) : Musso; Lovato, Demiral, Scalvini; Ghislandi, Delprato, Pasalic, Pezzella; Miranchuk, Ilicic; Piccoli. All. Gasperini



ALESSANDRIA: Russo, Mantovani, Benedetti, Parodi, Mustacchio, Ba Abou, Casarini, Beghetto, Orlando, Arrighini, Marconi. All. Longo.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Assistenti: Andrea ZIngarelli di Siena e Niccolò Pagliardini di Siena.