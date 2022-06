L'asse tra Inter e Atalanta per Pinamonti è caldissimo. L’attaccante ha scelto già l'Atalanta, rispetto al Monza, e ora manca solo l’intesa economica tra i due club (si può chiudere tra 15 e 18 milioni, con i bonus decisivi). Da escludere categoricamente l’inserimento di Zapata nell’operazione, blindato dai Percassi.



La società bergamasca è al lavoro per ridurre la distanza tra l’offerta (12 più bonus) e la richiesta (18 totali) dell’Inter per l’attaccante: nelle ultime ore l'Atalanta sarebbe vicina a versare 15 milioni più 3 di bonus. Nessun problema invece col giocatore, che ha già accettato l’ingaggio: 2 milioni di euro a stagione.