Carlo Nicolini presenta Malinovskyi. Il preparatore atletico e braccio destro di Lucescu ai tempi dello Shakhtar Donetsk ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Che colpo per l’Atalanta!. Lui nasce mediano, poi è stato avanzato sulla trequarti per sfruttare di più quel suo tiro esplosivo. Però è uno che la fase difensiva ce l’ha e anche in nazionale spesso gioca così. Non è rapidissimo, non è un pitbull alla Medel, però sopperisce con un gran senso della posizione e con il dinamismo, fa partite da 12-13 km percorsi. Anzi, in quella posizione è temibilissimo: di solito un mediano recupera e poi deve appoggiare a chi imposta, lui recupera e ha un lancio precisissimo di 60-70 metri che per gente come Zapata o Muriel è perfetto. E' intelligente e la scelta di andare a mettersi in gioco in Belgio invece di restare in Ucraina gli ha dato esperienza. Ecco, lui quella all’Atalanta può darla subito: ha giocato in Europa, sa come si sta in campo a quei livelli. E quelli dello Shakhtar li conosce quasi tutti…".