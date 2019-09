Il fastidio al flessore che ha fermato il brasiliano dell'Atalanta Rafael Toloi- ministro della difesa nerazzurra- nel corso dell'allenamento a Zingonia è una tegola per mister Gasperini, che forse dovrà fare a meno del numero 2 a quattro giorni dal lunch match contro il Genoa e a una settimana dal primo storico impegno in Champions League.



CHE SFORTUNA- Il fastidio al flessore inoltre arriva dopo due giornate di riposo dagli allenamenti e, soprattutto, dopo i due mesi di infortunio per l'operazione alla caviglia che ha già costretto Toloi a perdere le ultime gare della scorsa stagione. Il piano B però l'Atalanta ce l'ha e si chiama Simon Kjaer: il danese, che ha dimostrato le sue qualità con la Nazionale, non vede l'ora di indossare la maglia nerazzurra, sia in campionato che in Europa. Gian Piero Gasperini ha già anticipato che è un profilo che gli piace e che potrà dare una mano all'Atalanta: chissà che questo non possa accadere già nei prossimi giorni.