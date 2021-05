L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si è ritrovata all'indomani della vittoriosa trasferta di Genova, per preparare la Finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo. I nerazzurri sono stati divisi in due gruppi di lavoro, in base al minutaggio della sfida di ieri.



Tutti abili ed arruolabili per il tecnico orobico, tranne il centrocampista Viktor Kovalenko, "ai box" come comunicato dalla società nerazzurra. La preparazione proseguirà domani, sempre al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia.