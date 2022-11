Questa sera il difensore e centrocampista dell'Atalanta Giorgio Scalvini potrebbe avere un'altra grossa occasione per mettersi in mostra sulla vetrina del calcio internazionale grazie all'amichevole che l'Italia in programma contro l'Austria alle 20.45.



Ad accendere la tv saranno sicuramente Manchester City e Atletico Madrid, che hanno già chiesto informazioni ai Percassi sul classe 2003, incedibile nel mercato invernale. Il ct azzurro Roberto Mancini infatti potrebbe affidarsi ancora a Scalvini che mercoledì ha giocato tutti i 90' dell’amichevole con l’Albania (disputata a Tirana e vinta 3-1 dagli azzurri).