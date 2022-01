È al centro del mercato dal primo giorno e ci resterà fino all'ultimo. Gennaio è stato un mese molto caldo per Aleksej Miranchuk, cercato e richiesto da tante squadre visto il poco spazio che ha trovato nella prima metà di stagione all'Atalanta. L'attesa di Gasperini e i problemi di Ilicic hanno frenato il suo passaggio al Genoa, l'infortunio della scorsa settimana sembrava aver cancellato completamente le possibilità di un suo trasferimento ora. Invece nelle ultime ore qualcosa si è mosso...



CI PROVA SARRI - La Lazio ha infatti richiesto il trequartista russo in prestito. Con il prossimo addio di Muriqi, Maurizio Sarri non vorrebbe un'altra prima punta come vice Immobile, ma un calciatore con caratteristiche diverse, un trequartista che eventualmente possa giocare con Pedro schierato come falso nueve. Le qualità del russo convincono pienamente l'allenatore biancocelesti, ora la palla passa nuovamente alla Dea: a Bergamo accetteranno di privarsi dell'ex CSKA Mosca da qui a fine stagione?