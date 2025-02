Getty Images

Atalanta, altri guai: si ferma Hien, c'è lesione. I tempi di recupero

Federico Targetti

un' ora fa



Gli infortuni non danno tregua all'Atalanta, che a poche ore dalla gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Club Brugge perde il difensore centrale svedese Isak Hien. Gasperini aveva annunciato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari che Hien si era fatto male, oggi sono arrivati i risultati degli esami: si tratta di una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.



I TEMPI DI RECUPERO - Il difensore ex Verona salterà sicuramente le prossime tre partite, contro Brugge, Empoli e Venezia. Qualche speranza per la gara di cartello contro la Juventus il 9 marzo, ma ad oggi è più probabile che rientri per Atalanta-Inter del 16 marzo, evitando ricadute.