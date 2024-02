Atalanta, altro infortunio per Palomino! L'occasione mancata sul mercato e l'esclusione dalla lista

Per lo scontro diretto contro la Lazio, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium, mister Gasperini dovrà fare a meno dell'esperienza di Palomino per la ripresa. Insieme a Lookman, Adopo, Hien e Koopmeiners, è lui il quinto giocatore out per il big match.



Il difensore argentino sta vivendo annate a dir poco sfortunate: dopo la squalifica per doping, è incappato in numerosi infortuni: tredici partite perse dodici mesi fa per squalifica, ben ventinove nelle due stagioni tra infortuni alla coscia e agli adduttori. L'ultimo giusto ieri, nella seduta della rifinitura: risentimento muscolare al bicipite femorale destro, in attesa di accertamenti strumentali.



In agosto Palomino aveva detto no al Cagliari, piazza troppo lontana da sua figlia e dalla sua doppia attività imprenditoriale (palestra a Como e locale a Bergamo), ma a gennaio i sardi ci hanno ritentato, invano. La Salernitana sembrava vicina a strappargli un sì, così come il Verona last minute, proponendo addirittura un possibile scambio con Dawidowicz. Niente da fare, Palomino e il suo agente hanno rifiutato qualsiasi proposta e ora l'Atalanta si è ritrovata un esubero in minusvalenza. Solo 1 milione il suo valore finora, in sostanza è più alto il suo stipendio stagionale, e ha dovuto escluderlo dalla lista Uefa per inserire il nuovo innesto Hien. Ora, col contratto in scadenza a giugno 2025, rifletterà con la società sul suo futuro.