Un altro tassello che aggiungerebbe velocità, e qualità, al centrocampo orobico: si tratta di Abdulkadir Omur, centrocampista classe '99 del Trabzonspor, considerato in patria un vero e proprio 'astro nascente' del calcio turco.



Addirittura da ribattezzarlo il 'Messi di Turchia' tra addetti ai lavori e tifosi: in Italia il Milan ha già posato gli occhi sul fantasista, ma anche l'Atalanta - con particolare gradimento da parte del tecnico, Gian Piero Gasperini - avrebbe già fatto partire la macchina organizzativa per prelevarlo. Ma le richieste sono alte: si parte da 25 milioni di euro.