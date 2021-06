Da una settimana l'Atalanta sta pensando seriamente a un 'Zappacosta bis', al ritorno dell'ex nerazzurro Davide nelle corsie esterne nerazzurre. In attesa di capire se Robin Gosens prenderà il volo e se Hans Hateboer continuerà il suo ciclo a Bergamo, il duttile difensore del Genoa in prestito dal Chelsea è uno dei principali obiettivi per la fascia orobica.



DA UNA NERAZZURRA ALL'ALTRA- Stanno aumentando però in questi giorni le pretendenti del quasi 29enne che ha vestito la maglia dell'Atalanta nel 2014/2015: una su tutte è l'Inter, in cerca del dopo Hakimi. La società milanese ha infatti già chiesto ben 80 milioni di euro per venderlo e, secondo il Corriere dello Sport, con l'addio del marocchino il club sarebbe molto vicino a Zappacosta, ma non solo. Le speranze dell'Atalanta di riabbracciare il suo ex aumenteranno se l'Inter sceglierà, al suo posto, uno tra Emerson Royal del Barça e Nandez.