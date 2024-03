Atalanta, anche la moglie di Malinovskyi si schiera: 'Non capite, per voi è solo calcio, per noi è la vita'

Ieri sono arrivati duri commenti di Ruslan Malinovskyi, 'È un contribuente del terrorismo russo', sotto un tweet dell’Atalanta che aveva celebrato un gol di Miranchuk in Nazionale nel match vinto contro la Serbia. Post che poi è stato eliminato dall’account ufficiale del club nerazzurro. La moglie Roksana Malinovskyi è tornata sull'argomento sul suo profilo Instagram, spiegando agli amici italiani (nella sua casa di Bergamo): "Ragazzi peccato che voi non capite i commenti sotto i post di "è solo un gol", scrivono delle cose pazzesche e godono della guerra".



E ancora: "Si tratta di un post di collaborazione, per quello abbiamo reagito così, ma non perché il calciatore dell'Atalanta ha fatto il gol. Io non vi voglio giudicare, ogni persona ha la sua testa e sostenga quello che vuole. Io vedo le cose che accadono nel mio paese e purtroppo non si fermano. So che siete stanchi, anche noi e anche i nostri parenti che non vediamo da due anni, amici. Perciò per me è importante. Per voi è forse solo calcio, per noi la vita".